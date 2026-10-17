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पूजा पंडालों में महिलाओं से संवाद, साइबर अपराध से बचाव के बताए तरीके

संदीप कुमार मिश्र

Updated Sat, 17 Oct 2026 11:58 AM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 11:58 AM IST







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नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान शांति-सुरक्षा बनाए रखने और महिलाओं को जागरूक करने के लिए महुली पुलिस अभियान चला रही है। महिला पुलिसकर्मियों ने विभिन्न पूजा पंडालों और प्रमुख स्थलों पर पैदल गश्त कर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद किया। ... और पढ़ें

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