{"_id":"6adca6ed579d0f8a3f062ed0","slug":"video-encroachment-disrupts-traffic-in-bardahiya-market-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: बरदहिया बाजार में अतिक्रमण से बिगड़ी यातायात व्यवस्था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संतकबीरनगर के बरदहिया बाजार में सर्दी की शुरुआत के साथ गर्म कपड़ों का कारोबार तेज हो गया है। ऊनी कपड़ों की बढ़ती मांग के बीच दुकानों के सामने अतिक्रमण, सड़क किनारे कपड़ों के गट्ठर और बीच सड़क पर खड़े ठेले यातायात में बाधा बन रहे हैं।

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