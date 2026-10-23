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संतकबीरनगर: साइबर जागरूकता कार्यक्रम में ऑनलाइन ठगी से बचाव के बताए उपाय
एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देशन में बृहस्पतिवार को महुली थाने की साइबर क्राइम टीम ने पूर्व माध्यमिक कंपोजिट विद्यालय तरयापार, नाथनगर में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को साइबर अपराध के तरीकों, ऑनलाइन ठगी से बचाव और हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी व बैंक संबंधी जानकारी साझा नहीं करने और साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की।
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