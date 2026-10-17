पराली प्रबंधन व मक्का विकास को लेकर किया गया जागरूक

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सेवा संकल्प अभियान के 15 वें वर्ष के अवसर पर कृषि विभाग ने प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ़ क्रॉप रेसिड्यू योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय पराली प्रबंधन कृषक जागरूकता कार्यक्रम एवं त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत कृषक गोष्ठी का आयोजन जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में किया।

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