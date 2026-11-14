{"_id":"6af85a1192b826f617025944","slug":"video-the-festival-of-govardhan-puja-was-celebrated-from-the-city-to-the-countryside-with-community-feasts-bhandaras-organized-in-various-places-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शहर से देहात तक मनाया गया गोवर्धन पूजा का पर्व, जगह - जगह हुए भंडारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदौसी। गोवर्धन पूजा का पर्व मंगलवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर जगह-जगह अन्नकूट के भंडारे आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारों में सब्जी, हलवा-पूड़ी प्रसाद का वितरण देर शाम तक चलता रहा। वहीं, शाम को घरों में गोवर्धन पूजा कर भगवान श्रीकृष्ण की आराधना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने परंपरागत तरीके से गोवर्धन पूजा की। मंगलवार को गोवर्धन पूजा का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। महिलाओं ने सुबह से ही घरों में गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई और उसे सजाया। शाम को परिवार के लोगों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। नगर के बड़ा महादेव मंदिर में भी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कन्या भोज कराकर अन्नकूट भंडारे की शुरुआत हुई। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर अन्नकूट की सब्जी, कढ़ी-चावल और पूड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान अनिल वार्ष्णेय उर्फ अन्नी, आशु गुप्ता, अविनाश शर्मा, अमित गुप्ता, अवलेश रस्तोगी, चंदन रस्तोगी और अमित गुप्ता उर्फ मोनू आदि मौजूद रहे। वहीं, मोहल्ला घटलेश्वर गेट स्थित कलुआ वाले मंदिर में हवन-पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। यहां भी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान प्रमोद गुप्ता, विनोद कुमार बिन्नी, तरुण कुमार नीरज, पंकज गुप्ता, पंकज भोली, राजू गुप्ता, अंश, उत्सव और आर्यन आदि मौजूद रहे। इसके अलावा नगर के अन्य मंदिरों में भी अन्नकूट के भंडारे आयोजित किए गए। देहात क्षेत्र में भी लोगों ने घरों में गोवर्धन महाराज की पूजा कर पर्व मनाया

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