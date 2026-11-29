{"_id":"6b0c3167c9aeda532505e3bb","slug":"video-players-from-six-colleges-showcased-their-prowess-in-the-inter-college-softball-tournament-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंतर महाविद्यालय सॉफ्टबॉल में छह महाविद्यालयों के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद की ओर से रविवार को मॉडल पब्लिक एजुकेशन कॉलेज के तत्वावधान में अंतर महाविद्यालय सॉफ्टबॉल महिला एवं पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के ट्रायल में पुरुष एवं महिला वर्ग के छह-छह महाविद्यालयों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इनमें लाल बहादुर सिंह महाविद्यालय बिजनौर, ग्रामोदय लॉ कॉलेज अमरपुरकाशी, मॉडल पब्लिक एजुकेशन कॉलेज, मॉडल पब्लिक लॉ कॉलेज, एसएम कॉलेज चंदौसी और एलबीएस कॉलेज बिजनौर शामिल रहे।

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