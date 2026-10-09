{"_id":"6ac88f36ae372d97cc07bf11","slug":"rain-to-lash-up-again-meteorological-department-issues-alert-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग का अलर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं बारिश से राहत मिल रही है, तो कहीं सुबह के समय हल्के कोहरे और ठंडक का एहसास होने लगा है। बृहस्पतिवार को तराई के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसमें लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 92.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है, लेकिन शनिवार को पश्चिमी यूपी में नया पश्चिमी विक्षोभ मौसम बदल सकता है। गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं, जबकि इसके बाद तापमान में दो से चार डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में यूपी के मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, देखिए पूरी रिपोर्ट।

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