पंचायत और निकाय चुनाव की मतदाता सूची पर भी नजर बनाए रखनी है। चुनावी कार्यक्रमों को भी सफल बनाना है ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। खासकर जिन सीटों पर पिछले चुनाव में भाजपा को सफलता नहीं मिली थी, वहां खास फोकस करना है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को जिन सीटों पर नुकसान हुआ, उसे भी अपने एजेंडे में शामिल करते हुए जीत सुनिश्चित करने की कवायद करना आवश्यक है।



प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि चुनाव से पहले पार्टी को सभी वर्गों को अपने साथ जोड़कर बहुमत हासिल करने के लिए परिश्रम करना होगा। जिन विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, उनके बारे में केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं सहयोगी दलों को भी उचित प्रतिनिधित्व के लिए नेतृत्व द्वारा फैसला लिया जाएगा।



इसके अलावा युवाओं और महिलाओं को साधने की रणनीति भी बनाई गई जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उनको लेकर संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। उसे यह भरोसा भी दिलाया जाए कि भाजपा ही उनके हित की बात करती है। विपक्ष के एजेंडे में फंसने के बजाय वह भाजपा के साथ जुड़ें।