{"_id":"6ac6109c4ddc937979048acf","slug":"video-video-makhaya-canava-aayakata-ka-hatana-ka-maga-ka-lkara-kagarasa-na-nakal-maraca-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने निकाला मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने निकाला मार्च
खीरों (रायबरेली)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने और एसआईआर समाप्त करने की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार लोधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय से ब्लॉक मुख्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
मार्च में पूर्व विधायक सुरेंद्र विक्रम सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष आरबी सिंह, न्याय पंचायत अध्यक्ष दिलीप अहमद, बनवारी लाल, सईद अहमद, चंदिका, देवी चरण, साधना लोधी, चंद्रशेखर, उदयवीर, अरविंद कुमार, छोटेलाल पासी व उमाशंकर सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।