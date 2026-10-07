VIDEO: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने निकाला मार्च

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खीरों (रायबरेली)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने और एसआईआर समाप्त करने की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार लोधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय से ब्लॉक मुख्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च में पूर्व विधायक सुरेंद्र विक्रम सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष आरबी सिंह, न्याय पंचायत अध्यक्ष दिलीप अहमद, बनवारी लाल, सईद अहमद, चंदिका, देवी चरण, साधना लोधी, चंद्रशेखर, उदयवीर, अरविंद कुमार, छोटेलाल पासी व उमाशंकर सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।

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