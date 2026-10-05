रायबरेली: वैश्य एकता परिषद ने चुनावी के लिए बनानी शुरू की रणनीति

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रायबरेली: राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। असल में वैश्य एकता परिषद ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 27 अक्तूबर को होने वाले सम्मेलन के माध्यम से वैश्य समाज अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएगा। इस महासम्मेलन का जिले की राजनीति में असर पड़ना तय माना जा रहा है। सोमवार को महासम्मेलन के लिए शहर के एक होटल में बैठक हुई। इसमें जिले के बड़े वैश्य चेहरों ने सहभागिता की। राष्ट्रीय महासचिव इं.विजय रस्तोगी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की बैठक में तय हुआ है। जो राजनीतिक दल वैश्य समाज को सम्मान देगा और चुनाव में भागीदारी के लिए टिकट देगा, समाज उसका खुलकर समर्थन करेगा। इसी को लेकर महासम्मेलन होगा।

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