{"_id":"6b044024e46e5e2be90b73dd","slug":"video-rayabral-sapa-nata-ka-agavaii-ma-jagamagae-4200-thapa-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली: सपा नेता की अगुवाई में जगमगाए 4200 दीप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली: ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के गोकना घाट पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने किया। उनकी अगुवाई में यहां 4200 दीपदान का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। दीपदान के इस कार्यक्रम में कुल 4200 दीप प्रज्वलित किए गए। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस दीपदान कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की। यह आयोजन समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे व्यापक कार्यक्रमों की एक कड़ी था। पार्टी की योजना है कि रायबरेली जिले की सभी विधानसभाओं में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य जिले में पार्टी की सक्रियता और जनसंपर्क बढ़ाना है।

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