{"_id":"6aae3ca04335814eea055fe2","slug":"video-rayabral-ma-caka-dama-ma-mal-yavaka-ka-shava-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में चेक डेम में मिला युवक का शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पूरे मौहारी स्थित एक चेक डेम में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को सबसे पहले ग्रामीणों ने देखा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही हरचंदपुर थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को सावधानीपूर्वक चेक डेम से बाहर निकाला। पंचनामा भरकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

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