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रायबरेली में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। लगभग सभी बूथों पर नए मतदाताओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बीएलओ घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं से फॉर्म भरवा रहे हैं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। रविवार को जिले भर में बूथों पर शिविर लगे। इसमें मतदाताओं में वोटर बनने का जज्बा दिखा। युवाओं ने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए प्रक्रिया को पूरा किया। डीएम ने महराजगंज में बूथों का निरीक्षण किया। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जिले में 1510 बूथ बनाए गए हैं। शहर के आईटीआई, संशिक्षा क्रियेटिव, राजकीय इंटर, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, लाल ऋषि इंटर कॉलेज, एमआईसी में लोगों ने बीएलओ से मिलकर अपना नाम वोटर सूची में दर्ज कराया। बीएलओ ने लोगों को किस तरह वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना है, इसकी पूरी जानकारी दी। इस पर वोटरों का मेल भी दर्ज किया जा रहा है। ताजा आकड़ों के मुताबिक, रायबरेली में अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 18,87,398 हो गई है। गौरतलब है कि आलेख्य प्रकाशन (6 जनवरी 2026) के समय यह संख्या 1785187 थी। महाराजगंज में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने मतदान केंद्र 273, 274, 275 और 276 पर बीएलओ की उपस्थिति, मतदाता पंजीकरण कार्य और नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया गंभीरता से पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि कोई पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न हो। प्रदेशभर में 21 और 22 नवंबर को यह विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। नागरिक 17 नवंबर को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। नाम न होने पर फॉर्म-6 से पंजीकरण, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने पर जोर दिया। इस दौरान उपजिलाधिकारी आयुष अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद थे।

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