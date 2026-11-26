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अजब गजब - दुल्हन बरात लेकर पहुंची दूल्हे के घर, धूमधाम से हुई शादी
प्रतापगढ़ के मानधाता थाना क्षेत्र के कैलाकला गांव में अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी।
महेशगंज के फतूहाबाद निवासी खुशी करीब 100 बरातियों के साथ 50 किलोमीटर की दूरी तय कर दूल्हे के घर पहुंचीं।
कैलाकला गांव निवासी रामफल प्रजापति के बेटे सर्वेश से खुशी की शादी तय हुई थी।
दुल्हन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए खुद बरात लेकर दूल्हे के घर पहुंचने की इच्छा जताई थी।
सर्वेश ने परिजनों को इसकी जानकारी दी तो दोनों परिवारों ने खुशी की इच्छा पर सहमति जता दी।
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