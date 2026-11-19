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कुंडा राजभवन में आयोजित बाबा बागेश्वर धाम सरकार की रामकथा में भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां पर बड़ी संख्या लोग कथा सुनने के लिए प्रतापगढ़ और अन्य जनपदों से आ रहे हैं। कथा स्थल पर एक पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ युवक एक पोस्टर लेकर खड़े हैं, जिस पर लिखा है. रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजाभैया को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए और योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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