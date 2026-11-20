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कुंडा में आयोजित श्री रामकथा के अंतिम दिन बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया। यहां पर उन्होंने भक्तों की समस्याएं सुनीं और उनकी समस्या का समाधान बताया। दरबार में अर्जी लगाने के लिए भारी भीड़ रही। बारी-बारी से पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई। ज्यादातर लोगों अपनी पारिवारिक और बीमारी से संबंधित समस्या बताईं।

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