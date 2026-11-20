कुंडा के बेंती राजमहल में चल रही श्री रामकथा के अंतिम दिन शुक्रवार को जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जात-पात का भेदभाव मिटाकर सभी को एक साथ आना होगा। सबसे आसान काम लोगों को तोड़ना और उनमें फूट पैदा करना है, जबकि सबसे कठिन काम उन्हें एकजुट करना है। आज भी राजनीतिक दल फूट डालो और शासन करो की राजनीति कर रहे हैं।

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उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि जब कथा नहीं होने देने की बात कही गई थी, तब पूरे देश और प्रदेश के लोगों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश नहीं, बल्कि भारत है। बागेश्वर बाबा को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देने की बात कही गई थी। रामकथा में तीन-चार हेलीकॉप्टर से वीवीआईपी आते रहे हैं। हम चाहते तो बागेश्वर बाबा को भी हेलीकॉप्टर से ला सकते थे, लेकिन हम देखना चाहते थे कि उन्हें कौन रोकता है। इसलिए प्रयागराज से बाबा बागेश्वर को लेकर आए।राजा भैया ने कहा कि वे हिंदुओं को एकजुट करने और जात-पात का भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि हिंदू एकजुट हों। उन्होंने कहा कि भारत के हर जनपद में रामकथा का आयोजन किया जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र बने, यह हमारी कामना है। हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना हम सभी का धार्मिक कर्तव्य है।उन्होंने रामकथा के सफल आयोजन में जुटे स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए कहा कि अंगद दल, हनुमान दल और जामवंत दल के रूप में स्वयंसेवकों को तीन श्रेणियों में बांटा गया था। सभी ने पूरी मेहनत और समर्पण से अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसी का परिणाम रहा कि कथा का आयोजन सकुशल संपन्न हुआ।सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया। जिन लोगों को कोई नहीं पूछता, वे सोशल मीडिया पर गाली-गलौज करते हैं और अपनी पहचान छिपाकर ऐसा करते हैं।