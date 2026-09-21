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Politics heats up over the color of the 'PDA Rath'; Mayawati asks Akhilesh—have you lost faith in Muslims?
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PDA रथ के रंग पर सियासत गरम, मायावती ने अखिलेश से पूछा- मुस्लिमों से भरोसा उठ गया?
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