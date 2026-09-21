एपल मैनेजर हत्याकांड: दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को दस साल की सजा, पत्नी कल्पना फैसले से नहीं थी संतुष्ट

फैसले से संतुष्ट नहीं हैं विवेक की पत्नी

दोषसिद्धि के बाद विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी ने अदालत के फैसले पर असंतोष जताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अदालत से न्याय की उम्मीद थी, लेकिन फैसला उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया। कल्पना ने प्रशांत चौधरी को प्रशिक्षित पुलिसकर्मी बताते हुए सवाल उठाया था कि गोली चलाने की घटना को महज गलती कैसे माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगी। मामले में अंतिम बहस 6 अगस्त को पूरी हुई थी। इसके बाद 17 सितंबर को अदालत ने प्रशांत चौधरी को दोषी करार दिया था और सोमवार को सजा पर फैसला सुनाया गया।