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एपल मैनेजर हत्याकांड: दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को दस साल की सजा, पत्नी कल्पना फैसले से नहीं थी संतुष्ट

Mon, 21 Sep 2026 04:12 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 21 Sep 2026 04:12 PM IST
सार

लखनऊ में वर्ष 2018 के एपल मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में अदालत ने पूर्व सिपाही प्रशांत चौधरी को गैर-इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी संदीप कुमार को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। विवेक की पत्नी ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही।

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UP: Constable convicted in Apple manager murder case sentenced to 10 years; second accused acquitted; wife say
विवेक हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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एपल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की वर्ष 2018 में हुई हत्या के मामले में दोषी पूर्व सिपाही प्रशांत चौधरी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। लखनऊ की जिला एवं सत्र अदालत ने 17 सितंबर को प्रशांत चौधरी को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को बरी कर दिया गया था।

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सोमवार को सजा के ऐलान के दौरान विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी और उनके साले अदालत में मौजूद नहीं रहे। करीब आठ साल से चल रहे इस चर्चित मामले में अदालत ने दोषी पूर्व सिपाही को गैर-इरादतन हत्या के मामले में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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फैसले से संतुष्ट नहीं हैं विवेक की पत्नी

दोषसिद्धि के बाद विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी ने अदालत के फैसले पर असंतोष जताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अदालत से न्याय की उम्मीद थी, लेकिन फैसला उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया। कल्पना ने प्रशांत चौधरी को प्रशिक्षित पुलिसकर्मी बताते हुए सवाल उठाया था कि गोली चलाने की घटना को महज गलती कैसे माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगी। मामले में अंतिम बहस 6 अगस्त को पूरी हुई थी। इसके बाद 17 सितंबर को अदालत ने प्रशांत चौधरी को दोषी करार दिया था और सोमवार को सजा पर फैसला सुनाया गया।

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