फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   BSP announces candidate for Sultanpur Assembly seat; Imtiaz Ahmed Bhutto named as the nominee.

यूपी चुनाव 2027: बसपा ने सुल्तानपुर सीट पर घोषित किया उम्मीदवार, इम्तियाज अहमद भुट्टो को बनाया प्रत्याशी

Mon, 21 Sep 2026 04:40 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 21 Sep 2026 04:40 PM IST
सार

बसपा ने यूपी चुनाव 2027 के लिए सुल्तानपुर सीट पर  इम्तियाज अहमद भुट्टो को प्रत्याशी घोषित किया है। इसकी जानकारी प्रेस कांफ्रेंस कर दी गई।

विज्ञापन
BSP announces candidate for Sultanpur Assembly seat; Imtiaz Ahmed Bhutto named as the nominee.
बसपा के सुल्तानपुर के प्रत्याशी इम्तियाज अहमद भुट्टो। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बहुजन समाज पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सुल्तानपुर सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बसपा ने इम्तियाज अली भुट्टो को उम्मीदवार बनाया है। इसकी घोषणा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने की। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी।
विज्ञापन


प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज दिनांक 21-09-2026 को मायावती जी के निर्देशानुसार जनपद सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक अति महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा सुल्तानपुर से प्रभारी/प्रत्याशी के रूप में इम्तियाज अहमद भुट्टो जी को घोषित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम में शामिल हुआ।
विज्ञापन

 

अखिलेश यादव को बाबा साहब का नाम हजम नहीं

इसके पहले, बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सोमवार दोपहर सुल्तानपुर शहर पहुंचे। उन्होंने अम्बेडकर पार्क में डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद तिकोनिया पार्क में मीडिया से बातचीत की। ओपी राजभर के यूपी के चार हिस्से वाले बयान पर विश्वनाथ पाल ने कहा कि ये लोग सिर्फ घोषणाएं और बयानबाजी करते हैं। उनके बस का यह काम नहीं है।

उन्होंने उदाहरण दिया कि सुल्तानपुर जैसे जिले का विकास संभव न होने पर बहनजी (मायावती) ने छत्रपति साहू जी के नाम से नया जिला बनाया था। इसी तरह बस्ती मंडल और देवी पाटन मंडल भी बने। पाल ने कहा कि यह काम बहनजी ही कर सकती हैं, बाकी लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं और बाद में उसे जुमला बता देते हैं। विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पीडीए का मतलब 'धोखा' है।

अखिलेश का छात्रों को नीला रंग पहनाना भी धोखा
उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव अपने बच्चों और छात्रों को नीला रंग पहनाते हैं, तो वह भी धोखा है। पाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने बाबा साहब के नाम पर बने जिले भीम नगर का नाम बदलकर संभल कर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बाबा साहब के नाम को हज्म नहीं कर पाते, तो उनकी फोटो लगाने का क्या मतलब है। बहुजन समाज इस बात को समझता है। ओवैसी के गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी लोग बसपा से गठबंधन करना चाहते हैं। जबकि भाजपा 38 और सपा-कांग्रेस 28 दलों का गठबंधन करके चल रही है।

उन्होंने कहा कि कमजोर लोग बसपा को बताते हैं कि उसे बैसाखी की जरूरत है। विश्वनाथ पाल ने कहा कि बहनजी ने ऐलान किया है कि 2007 की तर्ज पर जनता का गठबंधन तैयार करके बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने सुल्तानपुर सीट से इम्तियाज अहमद भूट्टू को प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने बताया कि लंभुआ और सदर सीट से भी प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। इसौली और कादीपुर सीट पर जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed