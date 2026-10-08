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पीलीभीत: सपा ने किया विरोध प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग
पीलीभीत में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। उन्होंने केंद्र सरकार पर चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी आवास की ओर कूच कर जोरदार नारेबाजी की। सपा जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। भाजपा सरकार पर चुनाव व्यवस्था का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन के बाद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया।
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