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बीसलपुर। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रविवार को सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर एवं बालाजी गर्ल्स इंटर कॉलेज के संस्थापक राम रक्षपाल गुप्त की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके पुत्र डॉ. राजेश कुमार गुप्ता द्वारा मां सरस्वती का विधिवत पूजन-अर्चन किया गया और गुरुदेव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का भी आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने गुरुदेव के शिक्षा एवं संस्कारों के क्षेत्र में दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. रविशरण सिंह चौहान एवं प्रबंधक विष्णु कुमार गोयल ने गुरुदेव के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा स्थापित शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में उपप्रधानाचार्य जनार्दन मिश्रा, रमेश पाल, तेजप्रकाश, मोहित रस्तोगी सहित विद्यालय के अन्य आचार्य एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। संवाद