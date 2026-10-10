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मुजफ्फरनगर: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भाकियू टिकैत का मार्च, कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन; मीनाक्षी चौक पर पुतला फूंका

Dimple Sirohi

Updated Sat, 10 Oct 2026 04:03 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 04:03 PM IST







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मुजफ्फरनगर में भाकियू टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष नवीन राठी के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। महावीर चौक स्थित कार्यालय से प्रकाश चौक होते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां धरना-प्रदर्शन कर एडीएम प्रशासन देश दीपक सिंह को मांगपत्र सौंपा। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी चौक पर पुतला दहन भी किया। ... और पढ़ें

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