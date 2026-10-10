{"_id":"6aca146f0af3730bef08e4fe","slug":"video-bku-tikait-holds-march-against-chief-election-commissioner-in-muzaffarnagar-burns-effigy-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुजफ्फरनगर: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भाकियू टिकैत का मार्च, कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन; मीनाक्षी चौक पर पुतला फूंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुजफ्फरनगर: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भाकियू टिकैत का मार्च, कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन; मीनाक्षी चौक पर पुतला फूंका
मुजफ्फरनगर में भाकियू टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष नवीन राठी के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। महावीर चौक स्थित कार्यालय से प्रकाश चौक होते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां धरना-प्रदर्शन कर एडीएम प्रशासन देश दीपक सिंह को मांगपत्र सौंपा। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी चौक पर पुतला दहन भी किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।