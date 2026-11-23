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पुजारी परिषद ने रामगंगा नदी में चलाया सफाई अभियान

Vimal Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 07:11 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 07:11 PM IST







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लालबाग स्थित रामगंगा नदी में पुजारी परिषद की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान परिषद के सदस्यों ने नदी में फैली गंदगी और कचरे को साफ किया। लोगों को नदी स्वच्छ रखने के लिए जागरूक भी किया गया। ... और पढ़ें

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