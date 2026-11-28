{"_id":"6b0ad519c56e70b9aa03e3f3","slug":"video-crowds-of-patients-at-the-hospital-queues-formed-at-the-registration-counter-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अस्पताल में मरीजों की भीड़, पर्चा काउंटर पर लगी रही कतार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामपुर जिला अस्पताल में शनिवार सुबह से ही मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्चा काउंटर पर मरीजों की लंबी कतार लगी रही। पर्चा बनवाने के लिए मरीजों और तीमारदारों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। मरीजों ने बताया कि पर्चा बनवाने के लिए एक से डेढ़ घंटे तक नंबर आने का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे उन्हें काफी परेशानी हुई। वहीं, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लगातार मरीजों के पर्चे बनाए जा रहे हैं। मरीजों और तीमारदारों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। सीएमएस डॉ.बीसी सक्सेना ने बताया कि मरीजों को बेहतर सुविधा देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

... और पढ़ें