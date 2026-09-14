{"_id":"6aa773b7f20385204207da2a","slug":"video-road-blockade-following-death-of-two-people-in-an-accident-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"हादसे में दो लोगों की मौत के बाद चक्का जाम, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लालगंज थाना क्षेत्र के बामी गांव में सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में चाचा-भतीजे की मौत हो गई। नदी की ओर से शौच कर साइकिल से घर लौट रहे दोनों को पेट्रोल पंप के सामने अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइकिल सवार दोनों सड़क पर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-135 की दोनों पटरियों पर जाम लगा दिया। इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन प्रभावित रहा।

... और पढ़ें