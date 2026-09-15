Mirzapur News: बाल नाथ मंदिर के पास बनेगा मंडलीय चालक प्रशिक्षण केंद्र
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:28 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और प्रशिक्षित चालकों की संख्या बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग मंडलीय चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेगा। इस केंद्र में मंडल के तीनों जिलों के युवाओं और वाहन चलाने के इच्छुक लोगों को व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यहां हर तरह के वाहन चलाने के बारे में सैद्धांतिक पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। बरकछा-चुनार मार्ग पर बाल नाथ मंदिर के पास तीन एकड़ जमीन मिली है।
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मिर्जापुर। सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और प्रशिक्षित चालकों की संख्या बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग मंडलीय चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेगा। इस केंद्र में मंडल के तीनों जिलों के युवाओं और वाहन चलाने के इच्छुक लोगों को व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यहां हर तरह के वाहन चलाने के बारे में सैद्धांतिक पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। बरकछा-चुनार मार्ग पर बाल नाथ मंदिर के पास तीन एकड़ जमीन मिली है।
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