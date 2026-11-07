{"_id":"6aef4339d5182ee8d7013760","slug":"video-mirzapur-preparations-for-diwali-intensify-firecracker-stalls-set-up-at-city-club-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिर्जापुर: दीपावली की तैयारी तेज, सिटी क्लब में सजीं पटाखों की दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिर्जापुर। दीपावली के त्योहार को देखते हुए नगर के सिटी क्लब परिसर में पटाखों की दुकानें सज गई हैं। त्योहार नजदीक आने के साथ ही पटाखा बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर विभिन्न प्रकार के पटाखे बिक्री के लिए रखे हैं। लोग परिवार के साथ बाजार पहुंचकर दीपावली की तैयारियों के लिए खरीदारी कर रहे हैं। त्योहार को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक दीपावली पर आतिशबाजी की परंपरा को देखते हुए सिटी क्लब परिसर में पटाखों की दुकानें लगाई गई हैं। दुकानों पर अलग-अलग तरह के पटाखे उपलब्ध हैं। त्योहार को लेकर दुकानदारों में भी उत्साह है और ग्राहकों के पहुंचने से बाजार में चहल-पहल बनी हुई है।

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