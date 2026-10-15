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मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन-पूजन

किशन चौबे

Updated Thu, 15 Oct 2026 12:48 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 12:48 PM IST







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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विंध्याचल धाम पहुंचे। हेलीपैड स्थल पर भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पुरानी वीआईपी स्थित सेफ हाउस पहुंचे और फिर मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन-पूजन किया। ... और पढ़ें

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