{"_id":"6abcc1a486c9c64e540e45d9","slug":"video-verdict-in-saurabh-murder-case-may-be-pronounced-today-arguments-and-witness-statements-complete-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ नीला ड्रम केस: सौरभ हत्याकांड में आज आ सकता है फैसला, 22 गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस पूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में जिला न्यायालय आज फैसला सुना सकता है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने निर्णय के लिए यह तारीख तय की है। सुरक्षा कारणों से आरोपी मुस्कान रस्तौगी और साहिल शुक्ला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराए जाने की संभावना है। दरअसल पिछली बार जब साहिल और मुस्कान को अदालत में लाया गया था तो वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी। ऐसे में पेशी ऑनलाइन कराई जा सकती है। वहीं मामले में 22 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। डीजीसी कृष्ण कुमार चौबे के अनुसार, मामले में करीब 125 तारीखें लगीं। आज अदालत इस मामलें में फैसला सुना सकती है।

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