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Meerut: खरखौदा में भीषड़ हादसा, किठौर विधायक ने मृतकों के परिजनों को दिया मदद का आश्वासन
मेरठ। खरखौदा बाईपास पास पर दो कारों की टक्कर में भावनपुर थानाक्षेत्र के जेई गांव निवासी साहब, मोबीन और इशरत की मौत हो गई। घायलों को अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत की सूचना के बाद सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और किठौर विधायक शाहिद मंजूर भी मेडिकल पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और मृतकों के परिजनों से हादसे की जानकारी लेकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
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