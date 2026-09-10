Meerut: सरस्वती वंदना से शुरू हुआ दीक्षारम्भ कार्यक्रम

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मेरठ। हस्तिनापुर के राजकीय महाविद्यालय में आयोजित दीक्षारम्भ कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर विनीता राठी और शिक्षकों द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत किया गया। जिसके बाद छात्राओं द्वारा सस्वर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई।

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