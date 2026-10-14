{"_id":"6acf32146425d8bd550d107b","slug":"video-saurabh-murder-case-crowd-gathers-outside-meerut-court-all-eyes-on-sentencing-of-muskan-and-sahil-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"सौरभ हत्याकांड में सजा का दिन, जिला जज कोर्ट के बाहर जुटी भीड़, मुस्कान और साहिल को क्या मिलेगी सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आज सजा सुनाए जाने को लेकर कचहरी परिसर में हलचल तेज हो गई है। जिला जज की अदालत के बाहर अधिवक्ताओं के साथ आम लोगों की भी भीड़ जुटने लगी है। पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को सजा सुनाए जाने को लेकर लोगों में उत्सुकता है। अदालत के फैसले को लेकर फांसी और उम्रकैद जैसी सजा की संभावनाओं पर चर्चाएं हो रही हैं। अब सभी की निगाहें अदालत की कार्यवाही और सजा के ऐलान पर टिकी हैं।

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