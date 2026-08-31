{"_id":"6a957f2484fd1c44390a002f","slug":"video-ravi-gautam-expressed-his-protest-by-playing-dhapli-on-the-12th-day-of-the-dharna-warning-of-hunger-strike-from-3rd-september-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: धरने के 12वें ढपली बजाकर रवि गौतम ने जताया विरोध, 3 सितंबर से भूख हड़ताल की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कमिश्नरी पार्क में 12 वे दिन भी धरने पर बैठे रहे। सोमवार को रवि गौतम ने धरना स्थल पर ढपली बजाकर विरोध जताया। रविवार को आयोजित महापंचायत में उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा था। रवि गौतम ने कहा कि वह 3 सितंबर तक प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय तक मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर लगातार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। धरने के दौरान समर्थकों ने भी उनके आंदोलन को समर्थन दिया। रवि गौतम ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे और तेज किया जाएगा। इस दौरान कमल प्रधान अरविंद गौतम ललित कुमार काशी दाब का विनोद कुमार नरेश कुमार सिंह की जाटव हरिंदर गौतम, गुड्डन, मोहिनी आदि मौजूद रहे।

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