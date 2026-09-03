मेरठ: बारिश भी नहीं रोक सकी खिलाड़ियों का हौसला, कैलाश प्रकाश स्टेडियम में नेशनल एथलेटिक्स मीट की प्रतिस्पर्धाएं जारी

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कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स मीट में बुधवार को बारिश के बीच भी विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं जारी रहीं। सुबह से हो रही बारिश के कारण खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन खेल भावना पर मौसम का असर नहीं पड़ा। बारिश के बावजूद एथलीटों ने ट्रैक और मैदान पर अपनी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच भी पूरे उत्साह के साथ प्रदर्शन किया। महिला जैवलिन थ्रो में तीन खिलाड़ी महिला वर्ग की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में तीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बारिश के बीच खिलाड़ियों ने मैदान पर उतरकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। आयोजन स्थल पर मौसम को देखते हुए प्रतियोगिताओं को सुचारु रूप से कराने के प्रयास जारी रहे।

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