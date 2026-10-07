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Meerut: बंदरों से निजात की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन, मुखौटे पहनकर डीएम से मिलने पहुंचे फूलबाग कॉलोनी के लोग

Dimple Sirohi

Updated Wed, 07 Oct 2026 12:28 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 12:28 PM IST







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मेरठ में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर फूलबाग कॉलोनी के निवासी अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। लोगों ने बंदरों के मुखौटे पहनकर अपनी समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और बंदरों से निजात दिलाने की मांग की। ... और पढ़ें

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