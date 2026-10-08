{"_id":"6ac73ed793c5f353bf093ad1","slug":"video-namo-seva-ankahi-kahani-event-held-at-ccsu-students-present-skit-on-pm-modis-life-journey-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सीसीएसयू में ‘नमो सेवा अनकही कहानी’ कार्यक्रम, लघु नाटिका में दिखा पीएम मोदी का जीवन सफर, भाजपा जनप्रतिनिधि रहे मौजूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: सीसीएसयू में ‘नमो सेवा अनकही कहानी’ कार्यक्रम, लघु नाटिका में दिखा पीएम मोदी का जीवन सफर, भाजपा जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
मेरठ के सीसीएसयू स्थित सुभाष चंद्र सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘नमो सेवा अनकही कहानी’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मंत्री स्वदेश सिंह समेत भाजपा के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने लघु नाटिका के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के जीवन सफर को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मंत्री सोमेंद्र तोमर, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, माफ और हरिकांत अहलूवालिया, विवेक रस्तोगी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।