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Meerut: 184 वें रविवार को प्रशिक्षण व संस्कार शिविर का आयोजन, हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र के विषय में जाना

Mohd Mustakim

Updated Sun, 25 Oct 2026 01:32 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 01:32 PM IST







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महावीर जयंती भवन में लगातार 184 वें रविवार को प्रशिक्षण व संस्कार शिविर का आयोजन सौरभ जैन के संयोजन में किया गया। 65 से अधिक बालक व बालिकाओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बालक व बालिकाओं ने हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र के विषय में जाना। ... और पढ़ें

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