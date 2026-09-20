मेरठ: आसमान में सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम का रोमांच, बच्चे बोले- बहुत मजा आया

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भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम ने मोहिउद्दीनपुर स्थित न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप परिसर में रविवार को दूसरे दिन एयर शो किया। जांबाज पायलटों ने हैरतअंगेज हवाई करतब दिखाए। दर्शक हैरान रह गए और तालियों से पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम द्वारा मेरठ के आसमान में पहली बार हॉक MK-132 विमानों ने जब करतब दिखाए, तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी की निगाहें आसमान पर टिकी रहीं। शो देखकर बच्चों ने कहा कि उन्हें बहुत मजा आया और प्राउड फील हुआ।

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