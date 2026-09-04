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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Tableau displayed at Police Lines; artists performed dances to devotional songs.

मेरठ: पुलिस लाइन में सजाई झांकी, कलाकारों ने भक्ति गीतों पर किया डांस

Fri, 04 Sep 2026 11:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:34 PM IST
Meerut: Tableau displayed at Police Lines; artists performed dances to devotional songs.
कृष्ण जन्माष्टमी पर पुलिस लाइन में झांकी सजाई गई। कलाकारों ने भगवान की वेशभूषा में नृत्य किया। पुलिस अधिकारी व उनके परिवार के लोगों ने नृत्य देखकर श्री कृष्ण के जयकारे लगाए।
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