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मेरठ: पुलिस लाइन में सजाई झांकी, कलाकारों ने भक्ति गीतों पर किया डांस

मेरठ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 11:34 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 11:34 PM IST







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कृष्ण जन्माष्टमी पर पुलिस लाइन में झांकी सजाई गई। कलाकारों ने भगवान की वेशभूषा में नृत्य किया। पुलिस अधिकारी व उनके परिवार के लोगों ने नृत्य देखकर श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। ... और पढ़ें

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