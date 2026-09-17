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मेरठ: पीएम की जन्मदिन पर 25 हजार दीपों से जगमगाया सूरजकुंड पार्क

Mohd Mustakim

Updated Thu, 17 Sep 2026 08:34 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 08:34 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सूरजकुंड पार्क में नगर निगम की ओर से 25 हजार दीए जलाए गए। इस कार्यक्रम में शहर की जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दीप जलने से पार्क की सुंदरता देखते ही बन रही थी। ... और पढ़ें

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