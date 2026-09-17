फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Surajkund Park illuminated with 25,000 earthen lamps on the PM's birthday.

मेरठ: पीएम की जन्मदिन पर 25 हजार दीपों से जगमगाया सूरजकुंड पार्क

Thu, 17 Sep 2026 08:34 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Thu, 17 Sep 2026 08:34 PM IST
Meerut: Surajkund Park illuminated with 25,000 earthen lamps on the PM's birthday.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सूरजकुंड पार्क में नगर निगम की ओर से 25 हजार दीए जलाए गए। इस कार्यक्रम में शहर की जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दीप जलने से पार्क की सुंदरता देखते ही बन रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मेरठ: डीआईजी और एसएसपी ने किया परतापुर थाने का वार्षिक निरीक्षण, अभिलेखों से लेकर बैरक-मेस तक परखी व्यवस्था

DIG and SSP Conduct Annual Inspection of Partapur Police Station in Meerut
Meerut
17 Sep 2026

यमुनानगर में बंद मकान में जेवर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Accused arrested for stealing jewelry from a locked house in Yamunanagar.
Yamuna Nagar
17 Sep 2026

पीएम मोदी के जन्मदिन पर श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे सांसद सतनाम सिंह संधू, की दीर्घायु की अरदास

MP Satnam Singh Sandhu visited Sri Harmandir Sahib on PM Modi's birthday and offered prayers for his long life.
Amritsar
17 Sep 2026

अमृतसर पहुंचे जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर के मरीजों के लिए गेस्ट हाउस की सुविधा का ऐलान

Jammu & Kashmir CM Omar Abdullah arrives in Amritsar; announces guest house facility for patients from Jammu & Kashmir.
Amritsar
17 Sep 2026

हरियाणा के 25 हजार शिक्षकों पर HTET की अनिवार्यता, अगस्त 2028 तक परीक्षा पास करना जरूरी

हरियाणा के 25 हजार शिक्षकों पर HTET की अनिवार्यता, अगस्त 2028 तक परीक्षा पास करना जरूरी
Chandigarh-Haryana
17 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: तेज धूप और उमस ने किया बेहाल, लखनऊ में सुबह से ही तेज रही धूप

VIDEO: तेज धूप और उमस ने किया बेहाल, लखनऊ में सुबह से ही तेज रही धूप
Lucknow
17 Sep 2026

VIDEO: तीसरे दिन भी धरने पर डटे पंचायत सचिव, निलंबित सचिवों की बहाली की मांग की

VIDEO: तीसरे दिन भी धरने पर डटे पंचायत सचिव, निलंबित सचिवों की बहाली की मांग की
Lucknow
17 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: पिछले 8 वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का किया घेराव

VIDEO: पिछले 8 वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का किया घेराव
Lucknow
17 Sep 2026

VIDEO: लखनऊ में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी के साथ पड़ने लगी पानी की बौछार

VIDEO: लखनऊ में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी के साथ पड़ने लगी पानी की बौछार
Lucknow
17 Sep 2026

VIDEO: लखनऊ में आसमान में बादल छाये... आंधी आई और होने लगी बारिश

VIDEO: लखनऊ में आसमान में बादल छाये... आंधी आई और होने लगी बारिश
Lucknow
17 Sep 2026

VIDEO: विश्वकर्मा जयंती पर जीपीआरए विद्युत उपकेंद्र में हुआ पूजन

VIDEO: विश्वकर्मा जयंती पर जीपीआरए विद्युत उपकेंद्र में हुआ पूजन
Lucknow
17 Sep 2026

VIDEO: पालिटेक्निक चौराहे पर पुलिस ने चलाया अभियान, उल्टी दिशा से आने वालों को फटकारा

VIDEO: पालिटेक्निक चौराहे पर पुलिस ने चलाया अभियान, उल्टी दिशा से आने वालों को फटकारा
Lucknow
17 Sep 2026

फरीदकोट में गुरप्रीत हरीनौ हत्याकांड के विरोध में वारिस पंजाब दे का बहिष्कार

'Waris Punjab De' boycotted in Faridkot in protest against the Gurpreet Harinau murder case.
Chandigarh-Punjab
17 Sep 2026

सिरमौर: नाहन के बोहलियों में अचानक चली पार्क की गई गाड़ी, खाई में गिरी; बाल-बाल बचा बड़ा हादसा

nahan bohaliyoon parked car falls into gorge
Himachal Pradesh
17 Sep 2026

ग्रेटर नोएडा वेस्ट: इको विलेज-2 सोसाइटी में युवक ने गार्ड को जड़ा थप्पड़, पुलिस में शिकायत दर्ज

Guard beaten in lift following Greater Noida West parking dispute video
Noida
17 Sep 2026

VIDEO: साफ-सफाई से बीमारियों से बचाव, लोग हों जागरूक

Cleanliness Can Prevent Diseases, People Urged to Stay Aware
Agra
17 Sep 2026

VIDEO: एसएन में डायलिसिस के लिए लंबी वेटिंग

Long Waiting List for Dialysis at SN Medical College, Over 90 Patients Await Slots
Agra
17 Sep 2026

VIDEO: राधाष्टमी पर आगरा से बरसाना के लिए चलेंगी 50 बसें

50 Buses to Run from Agra to Barsana for Radhashtami
Agra
17 Sep 2026

VIDEO: आगरा एयरपोर्ट की राह होगी आसान: खेरिया मोड़ से मलपुरा तक बनेगी सिक्सलेन रोड, बनाए जाएंगे 33 चार्जिंग पॉइंट

Agra Airport Connectivity to Improve: Six-Lane Road Planned from Kheria Mor to Malpura
Agra
17 Sep 2026

VIDEO: लखनऊ ब्लॉक से चार ट्रेनों पर असर, कैंट और ईदगाह के यात्रियों को बदलना होगा प्लान

Lucknow Block to Affect Four Trains, Agra Cantt and Idgah Passengers Need New Travel Plans
Agra
17 Sep 2026

VIDEO: मंडी में चूहों का आतंक... 48 से ज्यादा आढ़तें खोखली, धंस गईं कई दुकानें

Agra Mandi Traders Troubled as Rats Damage Shops and Cause Heavy Losses
Agra
17 Sep 2026

VIDEO: पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष आए, आज समीक्षा बैठक

OBC Commission Chairman Arrives in Agra, Review Meeting Today
Agra
17 Sep 2026

कानपुर: नशे में स्कूटी रोककर युवक का गला दबाया, सोने की चेन तोड़कर आरोपी फरार

Kanpur Intoxicated man stops youth strangles him snatches gold chain and flees
Kanpur
17 Sep 2026

मंडी: चारकुफरी में भूस्खलन से मंडी-करसोग मार्ग दो घंटे बंद, सड़क पर लगी वाहनों की कतारें

charkufari landslide mandi karsog road closed for two hours
Mandi
17 Sep 2026

राजकीय महाविद्यालय सोलन में रक्तदान शिविर, युवाओं ने दान की 30 यूनिट रक्त

solan government college nss blood donation camp 30 units
Solan
17 Sep 2026

काशी में बोले सीएम योगी- सेवा संकल्प के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे

CM Yogi speaks in Kashi 25 years of pledge to serve set to be completed
Varanasi
17 Sep 2026

रामपुर बुशहर: रिकांगपिओ महाविद्यालय में विश्व ओजोन दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, विद्यार्थियों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

reckong peo college world ozone day awareness program
Rampur Bushahar
17 Sep 2026

अयोध्या में संकल्प अभियान के तहत विधायक ने मरीजों को बांटे फल

अयोध्या में संकल्प अभियान के तहत विधायक ने मरीजों को बांटे फल
Ayodhya
17 Sep 2026

जीआरपी ने दबोचा शराब तस्कर: तेल व्यापारी बनकर जा रहा था तेलंगाना, बल्लभगढ़ स्टेशन पर बैग से निकली 82 बोतलें

Ballabgarh Youth from Telangana nabbed with 82 bottles of liquor
Faridabad
17 Sep 2026

वीडियो: पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम रेखा और हर्ष मल्होत्रा सहित मंत्रियों ने किया रक्तदान

Delhi government ministers donated blood at mega blood donation campaign
Delhi
17 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed