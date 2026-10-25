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Meerut: आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दी परीक्षा, पेपर को बताया आसान

Mohd Mustakim

Updated Sun, 25 Oct 2026 01:32 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 01:32 PM IST







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आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का आयोजन किया गया। भारी संख्या में विद्यार्थी पेपर देने आए। परीक्षा देकर बाहर निकलते बच्चों ने कहा कि पेपर बढ़िया गया। ... और पढ़ें

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