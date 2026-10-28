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मेरठ: कनोहर लाल इंटर कॉलेज में अमर उजाला पुलिस की पाठशाला, एसपी सिटी ने छात्रों से किया संवाद

Dimple Sirohi

Updated Wed, 28 Oct 2026 12:16 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 12:16 PM IST







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मेरठ के कनोहर लाल इंटर कॉलेज में अमर उजाला की ओर से पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने छात्रों को अपनी जिंदगी के कुछ अनुभवों से रूबरू कराया। उन्होंने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए और उनसे संवाद किया। ... और पढ़ें

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