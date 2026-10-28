मेरठ में बड़ा हादसा: बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 10 से अधिक बच्चे घायल; चालक फरार

मेरठ के रोहटा क्षेत्र में बुधवार सुबह बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। चिंदौड़ी-अमानुल्लाहपुर मार्ग पर हुए हादसे में करीब दर्जनभर बच्चे घायल हो गए। सूचना मिलने पर रोहटा थाना प्रभारी पूजा पवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। सुरूरपुर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। घायल बच्चों को उपचार के लिए मोदीपुरम स्थित ग्लोबल अस्पताल भिजवाया गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।

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चिंदौड़ी-अमानुल्लाहपुर मार्ग पर पलटी बस

मेरठ के रोहटा क्षेत्र में बुधवार सुबह बच्चों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, सतवाई की बस चिंदौड़ी-अमानुल्लाहपुर मार्ग से गुजर रही थी। बताया गया कि बस तेज गति से आ रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। विज्ञापन



हादसे के समय बस में बच्चे सवार थे। बस पलटने से बच्चों में चीख-पुकार मच गई। घटना में करीब दर्जनभर बच्चों को गंभीर चोटें आने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, घायलों की सटीक संख्या और उनकी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। मेरठ के रोहटा क्षेत्र में बुधवार सुबह बच्चों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, सतवाई की बस चिंदौड़ी-अमानुल्लाहपुर मार्ग से गुजर रही थी। बताया गया कि बस तेज गति से आ रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।हादसे के समय बस में बच्चे सवार थे। बस पलटने से बच्चों में चीख-पुकार मच गई। घटना में करीब दर्जनभर बच्चों को गंभीर चोटें आने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, घायलों की सटीक संख्या और उनकी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।

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