मेरठ-सहारनपुर MLC चुनाव: दोनों सीटों पर फिर भाजपा का कब्जा, 2027 के लिए सियासी बढ़त का संकेत

सपा ने लगाए मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जानबूझकर शिक्षक और स्नातक दोनों सीटों पर सपा समर्थकों के वोट नहीं बनने दिए। उनके मुताबिक, पिछले चुनाव में पार्टी को लगभग एक से डेढ़ हजार वोट मिले थे, जबकि इस बार पार्टी दूसरे स्थान पर रही। उन्होंने कहा कि पार्टी का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।



इसी तरह माध्यमिक शिक्षक संघ के ठकुराई गुट के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. उमेश चंद त्यागी ने वोट बनवाने से लेकर मतदान तक अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने गैर-शिक्षकों से मतदान कराए जाने का आरोप भी लगाया।



इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध विवरण में नहीं है। चुनावी प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों के संबंध में प्रशासन या निर्वाचन अधिकारियों का पक्ष सामने आने पर उसे भी शामिल किया जाना चाहिए।