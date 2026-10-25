{"_id":"6addbd6ac4e8ef409f00bfc1","slug":"video-meerut-senior-teachers-honored-popular-meerathi-tickled-the-audience-with-his-compositions-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: वरिष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया, पोपुलर मेरठी ने अपनी रचनाओं से गुदगुदाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में रविवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरसी गुप्ता, मशहूर शायर पोपुलर मेरठी, संगठन के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल, सी. सम्राट मुख्य रूप से शामिल हुए। समारोह के दौरान वरिष्ठ शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में शिक्षकों के योगदान और उनके अनुभवों को सम्मान देने पर जोर दिया गया।

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