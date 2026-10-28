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मेरठ: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 में जुटे प्रधानाचार्य, शिक्षा के बदलते दौर पर मंथन

Dimple Sirohi

Updated Wed, 28 Oct 2026 02:31 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 02:31 PM IST

मेरठ के गढ़ रोड स्थित होटल हारमनी इन में आयोजित अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 में शहर के विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के बदलते दौर और नई चुनौतियों पर चर्चा की गई। ... और पढ़ें

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