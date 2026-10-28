फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut School Excellence Awards: DM VK Singh Urges Private Schools to Adopt Government Schools

मेरठ:डीएम वीके सिंह बोले-शिक्षा-स्वास्थ्य में सुधार से ही विकसित होगा समाज, सरकारी स्कूलों को गोद लेने की अपील

Wed, 28 Oct 2026 04:00 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 28 Oct 2026 04:00 PM IST
सार

अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड समारोह में डीएम वीके सिंह ने शिक्षा और स्वास्थ्य को विकसित समाज की बुनियाद बताया। एसएसपी ने अनुशासन और गुरु सम्मान, जबकि मयंक अग्रवाल ने विद्यार्थियों को एआई अपनाने का संदेश दिया।

विज्ञापन
Meerut School Excellence Awards: DM VK Singh Urges Private Schools to Adopt Government Schools
डीएम वीके सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेरठ में आयोजित अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड समारोह में शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य और तकनीक के महत्व पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी वीके सिंह ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है।

विज्ञापन


उन्होंने निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों से सरकारी विद्यालयों को गोद लेकर वहां सुविधाएं बेहतर बनाने की अपील की। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करने और अनुशासन में रहकर आगे बढ़ने की सीख दी। वहीं, आईएमटी के मैनेजिंग डायरेक्टर मयंक अग्रवाल ने विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ कदम मिलाकर चलने का संदेश दिया।

विज्ञापन
Trending Videos

सरकारी स्कूलों को गोद लेकर निखारें बच्चों का भविष्य
जिलाधिकारी वीके सिंह ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी विकसित समाज की बुनियाद हैं। इन दोनों क्षेत्रों में सुधार के बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने बेसिक शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत बताई। उनके अनुसार, कई अभिभावकों को यह तक जानकारी नहीं होती कि उनका बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा है। ऐसे में सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए।

डीएम ने निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों से सरकारी विद्यालयों को गोद लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के कुल 1,058 स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक योग्य हैं, लेकिन विद्यालयों में संसाधनों और स्मार्ट सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं और अभिभावकों का सहयोग मिलने पर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को भी अपनी प्रतिभा निखारने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

विज्ञापन

Meerut School Excellence Awards: DM VK Singh Urges Private Schools to Adopt Government Schools
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति - फोटो : अमर उजाला

12वीं तक की शिक्षा व्यक्तित्व की मजबूत नींव
डीएम ने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में शुरुआती शिक्षा की अहम भूमिका होती है। विद्यालयों में अनुशासन का माहौल होना चाहिए, ताकि बच्चे सही और गलत के बीच अंतर समझ सकें और गलत गतिविधियों से दूर रहें।

उन्होंने कच्चे और पके बांस का उदाहरण देते हुए समझाया कि बचपन में बच्चों को दिए गए संस्कार और सीख उनके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। कक्षा 12वीं तक की शिक्षा उनके व्यक्तित्व और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करती है। उन्होंने युवाओं से देश में चल रही गतिविधियों को समझने और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की।

गुरु का सम्मान करना कभी न भूलें: एसएसपी
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सफलता में शिक्षकों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि वह आज भी शिक्षक दिवस पर अपने गुरुओं को फोन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के साथ शिक्षकों का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु का सम्मान और अनुशासन विद्यार्थियों को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएसपी ने गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु और शिष्य के बीच सम्मान और अनुशासन के मूल्यों को आज भी बनाए रखने की जरूरत है।

विज्ञापन

एआई से दूर न भागें, इसे अपनाकर आगे बढ़ें
आईएमटी के मैनेजिंग डायरेक्टर मयंक अग्रवाल ने विद्यार्थियों को तकनीक के बदलते दौर के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में आगे बढ़ने के नए अवसर उपलब्ध करा सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को एआई से दूरी बनाने के बजाय इसे समझने और अपनाने की जरूरत है।

उन्होंने नई तकनीकों का ज्ञान हासिल करने और अपनी क्षमताओं को लगातार बेहतर बनाने पर जोर दिया, ताकि विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें।

समारोह में चित्रा बिजनेस हेड गौरव गोयल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और समाज के प्रति शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed