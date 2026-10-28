मेरठ:डीएम वीके सिंह बोले-शिक्षा-स्वास्थ्य में सुधार से ही विकसित होगा समाज, सरकारी स्कूलों को गोद लेने की अपील

12वीं तक की शिक्षा व्यक्तित्व की मजबूत नींव

डीएम ने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में शुरुआती शिक्षा की अहम भूमिका होती है। विद्यालयों में अनुशासन का माहौल होना चाहिए, ताकि बच्चे सही और गलत के बीच अंतर समझ सकें और गलत गतिविधियों से दूर रहें।



उन्होंने कच्चे और पके बांस का उदाहरण देते हुए समझाया कि बचपन में बच्चों को दिए गए संस्कार और सीख उनके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। कक्षा 12वीं तक की शिक्षा उनके व्यक्तित्व और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करती है। उन्होंने युवाओं से देश में चल रही गतिविधियों को समझने और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की।



गुरु का सम्मान करना कभी न भूलें: एसएसपी

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सफलता में शिक्षकों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि वह आज भी शिक्षक दिवस पर अपने गुरुओं को फोन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं।



उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के साथ शिक्षकों का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु का सम्मान और अनुशासन विद्यार्थियों को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएसपी ने गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु और शिष्य के बीच सम्मान और अनुशासन के मूल्यों को आज भी बनाए रखने की जरूरत है।