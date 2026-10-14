मेरठ: सैफी संघर्ष समिति ने लगाया निशुल्क चिकित्सा शिविर, मरीजों को दिया परामर्श और दवाएं

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सैफी संघर्ष समिति (पंजीकृत) द्वारा हाजी सईद सैफी की याद में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर फेमस प्लाजा बैंकट हॉल, निकट एल ब्लॉक पुलिस चौकी हापुड़ रोड पर हुआ। उद्घाटन कारी शफीकुर्रहमान कासमी ने रिबन काटकर किया। मुख्य अतिथि समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन अहमद सैफी और राष्ट्रीय महासचिव सलीम सैफी रहे। शिविर में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं पहुंचे, जिन्हें डॉक्टरों और महिला डॉक्टरों के पैनल द्वारा निशुल्क परामर्श, जांच और दवाइयां दी गईं। पैनल में डा. समीर वर्मा, डा. आमिर सैफी, डा. अलीशा, डा. विक्रम सिंह, अनुज नागर (मैनेजर शुभकामना हॉस्पिटल), डा. जुनेद सिद्दीकी, डा. नवाब सैफी, प्रिया सिंह, आयशा खान और नर्सिंग स्टाफ शामिल थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन अहमद सैफी ने कहा कि समिति अपने समाज के साथ-साथ अन्य सभी धर्मों और समाजों में मानवता की सेवा के लिए कार्य करती है। जिला अध्यक्ष हाजी नदीम सैफी ने कार्यक्रम में सहयोग करने वालों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर हाजी फहीमुद्दीन सैफी, शाहिद सैफी, दीवान जी, क़ारी अफ्फान सैफी, नासिर सैफी, शाह फैसल, शहज़ाद सैफी गुड्डू, अमित मलिक, इमरान नसीर, हाजी इरफान सैफी, हाजी मो० नदीम, आरिफ सैफी, यूसुफ सैफी, बासित सैफी, इस्लाम सैफी, नफीस सैफी बहसूमा, जुल्फिकार सैफी, डा. साहिल सैफी, जाने आलम, हाजी इकराम सैफी, रियाजुद्दीन नेता, सुआलेहीन सैफी, रईस मेतना, शुएब सैफी, जावेद सैफी, यूनुस आदि मौजूद रहे।

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