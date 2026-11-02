{"_id":"6ae85ea8e67c674a6201fd2f","slug":"video-meerut-retired-employees-and-pensioners-association-staged-a-protest-at-the-collectorate-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा जनपद मेरठ द्वारा सोमवार को बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों का समय रहते निस्तारण नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान गणेश प्रसाद श्रीवास्तव, सतीश चंद्र त्यागी, नुरुल इस्लाम, आनंद स्वरूप, जयवीर सिंह, शिव शंकर, विष्णु कुमार आदि मौजूद रहे।

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